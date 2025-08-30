VIDEO / Što je danas napadačima!? Diaz već u prvoj minuti promašio prazna vrata

Podijeli :

Napadač minhenskog Bayerna Luis Diaz promašio je nemoguće već u prvoj minuti gostovanja kod Augsburga u drugom kolu Bundeslige. Olise je namjestio čist zicer, no Diaz je s tri metra jako loše primio loptu i propala je idealna šansa za rano vodstvo. Nevjerojatno, u istom danu u Bundesligi vidjeli smo dva promašaja koja će apsolutno kandidirati za promašaje sezone. Osim Diaza, obrukao se i igrač Eintrachta iz Frankfurta Elye Wahi ranije tijekom dana.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.