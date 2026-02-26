VIDEO / Stiže li Hezonja u Zagreb? Hrvatski košarkaš fantastičan u pobjedi Reala u Euroligi

Podijeli :

Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja bio je najbolji strijelac Real Madrida sa 16 koševa u uvjerljivoj domaćoj pobjedi 93-70 protiv Bayern Muenchena u 29. kolu Eurolige.

Hezonja je u igri proveo manje od 20 minuta (19:24), iz igre je gađao 6/8, za tricu 2/4, pogodio je oba slobodna bacanja, a imao je i četiri asistencije, dva skoka i jednu izgubljenu loptu.

Trey Lyles je za pobjednike ubacio 12 poena, a Walter Tavares 11. Kod Bayerna je najbolji bio Justinian Jessup sa 17 koševa.

Real je s učinkom 18-11 na četvrtom mjestu euroligaške ljestvice. U vodstvu je Fenerbahče s učinkom 21-7, Valencia ima 19-10, a Olympiakos je na 18-10.

Podsjetimo, hrvatska košarkaška reprezentacija sutra igra kvalifikacijski susret protiv Njemačke u borbi za Svjetsko prvenstvo, no još se ne zna hoće li u Draženovu domu u petak igrati upravo Hezonja.