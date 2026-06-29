VIDEO / Stipić za SK: Dalić je imao najbolju press konferenciju otkako je izbornik, a Pongračić će biti otkriće ovog SP-a

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Našoj Dori Jagodić u goste je stigao iskusni stručnjak Tomislav Stipić koji je analizirao igru hrvatske reprezentacije na SP-u.

Koliko pratite Svjetsko prvenstvo?

“Jako puno, baš sam znatiželjan. Sve je puno drugačije, 18 satnica utakmica, od vremena, temperatura… Meni se ovo prvenstvo sviđa jer obuhvaća viđše reprezentacija, lijepo je kako su Amerikanci to napravili. U nekim utakmica je ‘hydration break’ potreban, u nekima nije. Svi gledaju svoj benefit, i pojedinci…”

Prošli smo skupinu?

“Zadnja presica Dalića je za mene najbolja otkako je on izbornik. Jako je realan, izanalizirao je Englesku, Panamu, dotaknuo se Gane, sve bolje i bolje. Na toj zadnjoj presici je uperio sav fokus na Portugal. Izbornik je jako moćan i miran i usredotočen, to je ono što donosi uspjeh. Stati pred kamere, reći da je bucao, odnosno da je malo lutao…”

Sljedeći protivnik je Portugal?

“Sad nema više Gane, sad je svaka utakmica finale do kraja turnira. Mi imamo iskustvo nositi se sa svima u ovakvim utakmicama, kad se sjetite Rusije gdje smo i nakon produžetaka, penala prolazili dalje, to jednostavno Hitchcok ne bi napisao. Giotovo 60-70 posto ekipe je tu, bilo među igračima ili stožerom. Vjerujem da imamo iskustvo i kvalitetu, Portugal ima više dinamike, malo su mlađi u veznom redu, oni znaju raditi razne rotacije koje nama mogu napraviti probleme, ali vjerujem da smo mi bliži pobjedi nego Portugal.”

Otkrio je tko je za njega iz redova Vatrenih za njega pozitivno iznenađenje ovog prvenstva.

“Marin Pongračić je dečko koji mi se jako sviđa, bio je jako podcijenjen u hrvatskoj reprezentaciji. To je igrač koji je pravi stoper, on prvenstveno blokira sve ofenzivne radnje protivnika, to ja očekujem ood svog stopera, da nije propusan i on to radi jako dobro. Nekad ga malo povuče u ofenzivnom dijelu da želi biti vezni igrač, i igrati neke lopte malo više u dubinu i više rizika, ali taj dečko će biti otkrive ovog Svjetskog prvenstva.”

U videu iznad poslušajte što je rekao Stipić i ostalim temama sa nogometnog Svjetskog prvenstva.