VIDEO / Štimac bez senzacije u Londonu, Crystal Palace bolji od Zrinjskog

Nakon 1:1 u Mostaru, Zrinjski je u Londonu izgubio 2:0 od Crystal Palacea i ispao u play-offu Konferencijske lige.

Utakmicu je odlučio pogodak Maxencea Lacroixa glavom nakon prekida u 36. minuti.

U završnici utakmice trener Zrinjskog Igor Štimac je momčad poslao puno ofenzivnije, a domaći su to iskoristili i u 93. minuti zabili drugi gol preko Evanna Guessanda.

