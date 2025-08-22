VIDEO / Stanišić sudjelovao u prvom golu Bayerna u novoj sezoni

Podijeli :

Počela je nova sezona Bundeslige, a ona je otvorena susretom Bayerna i RB Leipziga. Taj susret je u tijeku, a prvi pogodak u novoj sezoni zabio je Michael Olise, a svoj obol dao je i hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Utakmicu je počeo na lijevom beku, ali se u ovoj situaciji našao na poziciji napadača. On je natjerao obrambene igrače na odbijanje lopta koja je na kraju došla do Francuza. Olise tada sjajno puca i matira Petera Gulacsija za 1:0. Ubrzo nakon pao je i drugi gol te je Bayern pogotkom Luisa Diaza došao do povećanja vodstva na 2:0, a do kraja poluvremena zabili su treći. Taj je ponovno bio djelo Michaela Olisea.

Pogodak Luisa Diaza za 2:0.

Pogodak Michaela Olisea za 3:0.