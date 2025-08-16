VIDEO / Stanišić osvojio njemački Superkup s Bayernom, Diaz zabio prvijenac

Podijeli :

Nogometaši Bayerna pobjednici su njemačkog Franz Beckenbauer Superkupa nakon što su pobijedili Stuttgart sa 2-1.

Golove za bavarski sastav zabili su Harry Kane (18) i Luis Diaz (77), dok je za Stuttgart strijelac bio Jamie Leweling (90+4).

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijeli susret za Bayern koji je rekordni 11. put osvojio Superkup u 18. finalu.

Borussia Dortmund je slavila šest puta, a Werder tri puta.

Stuttgartu je to bilo treće finale pri čemu drugi poraz uzastopce nakon što je lani izgubio od Bayer Leverkusena sa 3-4 nakon izvođenja jedanaesteraca. Susret je završio 2-2.