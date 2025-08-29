VIDEO / St. Pauli bolji od HSV-a u hamburškom derbiju, Vušković ostao na klupi

Podijeli :

Drugo kolo Bundeslige otvorili su hamburškim derbijem HSV i St. Pauli na Volksparkstadionu. Bio je to prvi njihov bundesligaški susret nakon 2011. HSV se u povratničkoj sezoni nije dobro snašao u električnoj atmosferi te je St. Pauli na kraju slavio s 2:0.

Prvi gol na susretu pao je u 19. minuti, a zabio ga je Adam Dzwigala. Poljski veznjak najbolje se snašao nakon kornera te je matirao Daniela Heuera Fernandesa na golu HSV-a.

Domaći su se mogli vratiti početkom drugog dijela, ali pogodak koji je postigao Ransford Konigsdorffer je poništen zbog minimalnog zaleđa.

Ubrzo je stigla kazna te je beninski nogometaš Andreas Hountondji u 59. minuti pogodio za 2:0. Njega je uposlio Joel Fujita, a nakon toga je Hountondji zaobišao Fernandesa i lijepo zabio za povećanje prednosti.

Novo pojačanje HSV-a Luka Vušković ostao je na klupi, a još jedan bivši igrač Hajduka, Emir Sahiti, igrao je do 56. minute.

St. Pauli je tako nakon remija s Borussijom Dortmund došao do prve pobjede u novoj sezoni. HSV je u prošlom kolu osvojio bod te je i dalje bez pobjede. Sljedeću utakmicu igrat će protiv Bayerna u gostima, a St. Pauli će dočekati Augsburg Kristijana Jakića i Nediljka Labrovića.