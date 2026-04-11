VIDEO / Srpski vratar je pogriješio, a Yamal to iskoristio i pogurao Barcelonu prema novom naslovu prvaka

Barcelona je iskoristila neočekivani kiks Reala, koji je remizirao s Gironom, i u gradskom derbiju protiv Espanyola slavila 4:1, povećavši prednost na vrhu La Lige na devet bodova.

Utakmica je počela dominacijom Barcelone, a Ferran Torres je u 9. minuti glavom zabio nakon ubačaja Laminea Yamala iz kornera za vodstvo. U 24. minuti Torres je zabio i drugi gol, nakon sjajne akcije Yamala i Gavija, za 2:0.

Espanyol je smanjio u drugom poluvremenu golom Pola Lozana izvan šesnaesterca za 2:1 i pokušao se u potpunosti vratiti u susret, ali najbolju priliku propustio je Roberto u 78. minuti.

Barcelona je u završnici slomila otpor rivala. U 87. minuti Lamine Yamal je iskoristio pogrešku srpskog vratara Marka Dmitrovića i zabio za 3:1, dok je konačnih 4:1 postavio Marcus Rashford nakon asistencije Frenkieja de Jonga, koji se vratio na teren nakon devet utakmica pauze.

