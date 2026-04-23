VIDEO / Srpski vratar htio je izvesti slobodni udarac za izjednačenje: Pogledajte što se zatim dogodilo

La Liga 23. tra 202622:09 0 komentara

Rayo Vallecano je u 33. kolu španjolske La Lige porazio Espanyol s minimalnih 1:0 te je tako iz borbe za ostanak došao u borbu za europska mjesta. Pobjedu su ostvarili teškom mukom, a ona je bila ugrožena u 97. minuti kada je Espanyol dobio slobodni udarac u izglednoj poziciji. Loptu je htio u svoje ruke uzeti Marko Dmitrović, vratar Espanyola, ali suigrači i njegov trener na kraju to nisu dozvolili. Slobodni udarac na kraju je bio neuspješan i Rayo je upisao pobjedu od 1:0.

