VIDEO / Srpski tenisač kaznenim poenom došao do pobjede, protivnik ostao u čudu

Prvi put u karijeri srpski tenisač Miomir Kecmanović izborio je polufinale turnira iz kategorije ATP 500, ali na krajnje bizaran način.

Kecmanović je protekle noći u Acapulcu sa 6:3, 6:3 svladao Francuza Terencea Atmanea, koji je prošlog ljeta u Cincinnatiju na Mastersu eliminirao Cobollija, Fonsecu, Fritza i Runea.

Na meč-lopti Kecmanović nije morao ni odservirati, a proslavio je pobjedu. Naime, Atmane nije bio spreman na vrijeme za retern, nije poštivao ritam igrača na servisu. Otišao je po ručnik i očito si uzeo previše vremena po procjeni suca u stolcu. Budući da mu je to bila druga opomena zbog otezanja igre, Francuz je automatski izgubio poen, a s njim i meč.

Sljedeći suparnik srpskog tenisača u polufinalu bit će Talijan Flavio Cobolli.

