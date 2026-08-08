VIDEO / Spektakularna završnica kvalifikacija na Silverstoneu, pole uzeo Martin

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Vozač Aprilije Jorge Martin osvojio je pole position uoči Velike nagrade Velike Britanije, 12. utrke ovogodišnjeg MotoGP prvenstva. Španjolac je na Silverstoneu stigao do svoje prve pobjede u kvalifikacijama otkako vozi za Apriliju, i to uz novi rekord staze od 1:56.160.

Martin je do prve startne pozicije stigao u dramatičnoj završnici kvalifikacija. Raulu Fernandezu iz Trackhousea preoteo je pole position za samo 21 tisućinku sekunde.

Fernandezu će u prvom startnom redu društvo praviti momčadski kolega Ai Ogura, koji je od Martina bio sporiji 189 tisućinki. Time su vozači Aprilije zauzeli sva tri mjesta u prvom startnom redu.

Najbolje plasirani vozač tvorničke Aprilije nakon njih bio je Marco Bezzecchi, prošlogodišnji pobjednik na Silverstoneu. Talijan je završio na petom mjestu, iza Fabija Di Giannantonija iz VR46 Racing Teama, a ispred aktualnog svjetskog prvaka Marca Marqueza.

Kvalifikacije su donijele spektakularnu završnicu. Bezzecchi je oko dvije minute prije kraja postavio vrijeme kojim je srušio rekord koji je postavio dan ranije. Talijan, međutim, nije uspio dodatno popraviti rezultat, što je razumljivo s obzirom na to da je prije samo četiri tjedna na Sachsenringu slomio ključnu kost.

Ubrzo nakon toga Fernandez je preuzeo vrh i činilo se da je osigurao pole position. No u samoj završnici pojavio se Martin i fantastičnim krugom preuzeo prvu startnu poziciju.

Di Giannantonio je za samo 66 tisućinki ostao bez mjesta u prvom redu. Bio je četiri desetinke sekunde brži od Bezzecchija, dok je Marquez na šestom mjestu za Martinom zaostao 367 tisućinki.

Sedmo mjesto osvojio je Alex Marquez iz Gresinija, osam desetinki ispred momčadskog kolege Franca Morbidellija. Među deset najboljih plasirali su se još Pedro Acosta iz KTM-a i drugi vozač Gresinija Iker Lecuona, koji ovog vikenda mijenja ozlijeđenog Fermina Aldeguera.

Veliko razočaranje doživio je drugi tvornički vozač Ducatija Francesco Bagnaia. Talijan je u prvom dijelu kvalifikacija završio tek na šestom mjestu, što mu je najlošiji kvalifikacijski rezultat sezone, pa će utrku krenuti tek s 16. pozicije.

Zanimljiv je i podatak da od 2014. godine nijedan osvajač pole positiona nije uspio pobijediti na Velikoj nagradi Velike Britanije. Posljednji kojem je to pošlo za rukom bio je upravo Marc Marquez.

Sprint utrka na Silverstoneu vozi se danas od 17 sati (Sk3), dok je glavna utrka 12. runde MotoGP prvenstva na rasporedu u nedjelju od 14 sati.

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