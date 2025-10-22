VIDEO / Spektakularan početak NBA sezone: Aktualni prvaci nakon dva produžetka srušili Rocketse

Iako je pobjeda pripala aktualnim prvacima, najbolji igrač utakmice bio je Alperen Şengün, koji je za Rocketse ubacio 39 poena uz 11 skokova.

Shai Gilgeous-Alexander, prošlogodišnji MVP lige, predvodio je Thunder s 35 poena, pet skokova i pet asistencija, dok je Kevin Durant, najveća zvijezda Houstona, dodao 23 poena i devet skokova.

Utakmica je bila iznimno izjednačena, a presudila su Shaiova slobodna bacanja nekoliko sekundi prije kraja drugog produžetka.

