VIDEO / Spektakl u Londonu: City vodio 5:1 pa jedva sačuvao pobjedu kod Fulhama!

Goste je u vodstvo doveo Erling Haaland već u 17. minuti, a tim je pogotkom ispisao povijest Premier lige jer je postao najbrži igrač koji je stigao do 100 pogodaka u najjačem razredu engleskog nogometa. Za taj mu je pothvat trebalo 111 utakmica, dok je prijašnji rekorder Alan Shearer do “stotke” stigao u 124 nastupa.

VIDEO / Pogledajte pogodak kojim je nezaustavljivi Haaland ispisao povijest Premier lige!

Do kraja prvog dijela vidjeli smo još tri gola: za City su zabijali Tijani Reijnders i Phil Foden, dok je za Fulham na 1:3 smanjio Emile Smith Rowe.

U nastavku je City povećao prednost. Foden je pogodio u 48. minuti, a potom je Sander Berge u 54. minuti nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 1:5.

Ipak, Fulham se nije predao. Alex Iwobi u 57. minuti te Samuel Chukwueze u 72. i 78. minuti vratili su nadu domaćinu i doveli ga nadomak potpunog preokreta, no za senzaciju ipak nije bilo dovoljno snage.