VIDEO / Spektakl u Londonu: City vodio 5:1 pa jedva sačuvao pobjedu kod Fulhama!

Spektakularna utakmica viđena je u sklopu 14. kola Premier lige, gdje je Fulham na kultnom Craven Cottageu ugostio Manchester City, a dvoboj je završio pravom golijadom – 4:5.
Goste je u vodstvo doveo Erling Haaland već u 17. minuti, a tim je pogotkom ispisao povijest Premier lige jer je postao najbrži igrač koji je stigao do 100 pogodaka u najjačem razredu engleskog nogometa. Za taj mu je pothvat trebalo 111 utakmica, dok je prijašnji rekorder Alan Shearer do “stotke” stigao u 124 nastupa.
Do kraja prvog dijela vidjeli smo još tri gola: za City su zabijali Tijani Reijnders i Phil Foden, dok je za Fulham na 1:3 smanjio Emile Smith Rowe.
U nastavku je City povećao prednost. Foden je pogodio u 48. minuti, a potom je Sander Berge u 54. minuti nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 1:5.
Ipak, Fulham se nije predao. Alex Iwobi u 57. minuti te Samuel Chukwueze u 72. i 78. minuti vratili su nadu domaćinu i doveli ga nadomak potpunog preokreta, no za senzaciju ipak nije bilo dovoljno snage.
Joško Gvardiol odigrao je cijelu utakmicu za drugoplasirani City, koji sada ima dva boda manje od vodećeg Arsenala, ali i utakmicu više. Fulham je nakon ovog poraza ostao na 15. mjestu sa 17 osvojenih bodova.
