VIDEO / Španjolska na korak do Hrvatske ili Portugala, Oyarzabal donio vodstvo protiv Austrije

Španjolska je povela protiv Austrije u utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva i napravila korak prema plasmanu među 16 najboljih reprezentacija.
Nakon dominacije tijekom prvog dijela, Španjolci su do prednosti stigli u 37. minuti. Pedri je odličnim dodavanjem na lijevoj strani pronašao Cucurellu, koji je ubacio u sredinu, a Mikel Oyarzabal preciznim prizemnim udarcem s desetak metara zatresao mrežu za 1:0.
Španjolska je u nokaut-fazu ušla kao pobjednik skupine sa sedam osvojenih bodova i bez primljenog pogotka, dok je Austrija plasman izborila dramatičnim remijem protiv Alžira (3:3), golom u sudačkoj nadoknadi.
Pobjednik ovog dvoboja u osmini finala igrat će protiv boljeg iz susreta Hrvatske i Portugala.
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