VIDEO / Španjolci predstavili svog najmlađeg igrača na Eurobasketu još od Rickyja Rubija

Reprezentacija Španjolske otvara Eurobasket utakmicom s Gruzijom na Cipru (Limassol) u skupini C. Već u prvoj četvrtini dogodio se trenutak za povijest jer je španjolski bek Mario Saint-Supery postao najmlađi reprezentativac te zemlje s nastupom na Eurobasketu još od Rickyja Rubija 2009. godine. Rubio je tada imao 18 godina i 334 dana, a Saint-Supery danas 19 godina i 136 dana.

