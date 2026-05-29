VIDEO / Soudani potpisao za hrvatskog drugoligaša: ‘Vraćam se Zagrebe tebi’

Kustošija je njegovo predstavljanje obilježila videom uz pjesmu Ive Robića te poruku: “Vraćam se Zagrebe tebi.”

Tijekom bogate karijere Soudani je nastupao za brojne klubove, među kojima su Vitória Guimarães, Nottingham Forest, Olympiakos, Al Fateh, Damac i Maribor. Ipak, najdublji trag ostavio je u Dinamu, za koji je odigrao 196 utakmica, postigao 86 pogodaka te osvojio četiri naslova prvaka Hrvatske i tri Kupa.