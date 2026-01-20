VIDEO / Šok za Guardiolu i društvo: Norvežani u dvije minute zabili dva gola Cityju!

Podijeli :

Od 18:45 počeo je susret 7. kola Lige prvaka između norveškog Bodo/Glimta i Manchester Cityja. Gosti iz Engleske u ovaj susret su ušli kao veliki favoriti, a onda su u dvije minute doživjeli dva ozbiljna udarca. Danski napadač Kasper Hogh prvo je u 22. zabio za 1:0, a samo dvije minute kasnije ponovno našao na pravom mjestu i pospremio loptu u mrežu za 2:0. Pogledajte!

