VIDEO / Šok za Denver: Jokićev najbolji suigrač nagazio na njegovu nogu i doživio neugodnu ozljedu!

Jokić je dvoboj završio s 38 poena (šut iz igre 14/21), devet skokova i pet asistencija, uz tri izgubljene lopte. Knickse je predvodio OG Anunoby s 34 poena, Karl-Anthony Towns dodao je 19 poena i 17 skokova, dok je Josh Hart upisao 18 poena.

New Yorku je ovo bila prva utakmica na turneji od pet gostovanja, a koliko su bili uvjerljivi pokazuje i činjenica da su njihovi starteri posljednju četvrtinu odgledali s klupe.

S druge strane, Nuggetsi su ostali bez Murraya još prije poluvremena. Razigravač Denvera ozlijedio je gležanj nakon duela s Anunobyjem, pri čemu je nezgodno nagazio Jokića. Do tog trenutka postigao je 12 poena, a zasad nije poznato koliko će izbivati.

Denver je bolje otvorio susret, a Aaron Gordon povratak na parket obilježio je tricom i atraktivnim zakucavanjem. Ipak, Nuggetsi su potom promašili čak 17 pokušaja za tri poena, dok su Knicksi potpuno preuzeli kontrolu. Na poluvremenu su vodili 65:42, a razlika je u nastavku samo rasla.

Poraz od 39 razlike izjednačio je negativni klupski rekord Denvera, koji datira iz 1998. godine kada su istom razlikom izgubili od Chicago Bullsa.

Nuggetsi sada imaju omjer 39-25, dok su Knicksi na 41-23. Denver u sljedećem kolu gostuje kod Oklahoma City Thundera, dok New York u nedjelju igra protiv Los Angeles Lakersa.