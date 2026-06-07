VIDEO / Slovenci umalo poveli: Livaković spasio Hrvatsku

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U nedjelju od 20 sati i 45 minuta Hrvatska je u Varaždinu ugostila Sloveniju. Vatrenima je to posljednja priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Nije dobro krenula Hrvatska te je u 11. minuti Slovenija odigrala opasni kontranapad. Lopta je na kraju u šesnaestercu došla do Sandija Lovrić koji je uputio udarac prema golu, a na putu do mreže zaustavili su ga Dominik Livaković i vratnica. Tako su se Vatreni spasili ranog zaostatka u Varaždinu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.