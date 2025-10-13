VIDEO / Slovačka novom pobjedom nastavila borbu s Nijemcima za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Slovačka je u Trnavi svladala Luksemburg 2:0 i tako ostala glavna prijetnja Njemačkoj u borbi za vrh skupine A kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Pogotke za Slovake postigli su Obert u 55. i Schranz u 72. minuti.

Njemačka je, pak, u Belfastu pobijedila Sjevernu Irsku 1:0 golom Woltemadea u 31. minuti.

“Elf” je tako upisao važnu pobjedu u borbi za Svjetsko prvenstvo, a ključan dvoboj bit će u posljednjem kolu na domaćem terenu protiv Slovačke.