VIDEO / Slavlje u Splitu: Torcida spektakularnim vatrometom obilježila svoj 75. rođendan

Na današnji dan, 28. listopada 1950., prije točno 75 godina, u Zagrebu je osnovana Torcida – najstarija navijačka skupina u Europi.
Osnovana je dan uoči velikog derbija između Hajduka i Crvene zvezde, utakmice koja je odlučivala prvaka tadašnje Jugoslavije.
Na Starom placu Hajduk je slavio 2:1 i osvojio naslov bez poraza, pred rekordnim brojem gledatelja pokraj stare plinare.
Torcida je svoj 75. rođendan obilježila vatrometom na Starom placu, a snimku proslave možete pogledati OVDJE.
