VIDEO / Slavlje, pa šok na Dragau: Porto bez pobjede u 99. minuti!

Nevjerojatna završnica utakmice u posljednjem subotnjem susretu 28. kola portugalske Primeire.

Vodeći na ljestvici Porto igrao je na svom Dragãu protiv momčadi Famalicãoa, a rezultat je do 90. minute bio izjednačen 1:1.

U prvoj minuti sudačke nadoknade Seko Fofana nakon sjajne akcije postiže drugi gol za plavo-bijele, što je izazvalo neopisivo slavlje na terenu i tribinama. Eksplozija emocija, od trenera Francesca Fariolija do svih igrača i navijača Porta…

A onda, u devetoj minuti nadoknade – šok i nevjerica: najprije ubacivanje iz auta, zatim velika gužva u kaznenom prostoru domaće momčadi i pogodak Rodriga Pinheira – kao nož u srce svima koji vole Porto.

Još uvijek nema prave drame: vodeći na ljestvici, uz utakmicu više, ima pet bodova prednosti ispred prvaka Sportinga i osam ispred Mourinhove Benfice.

Ali crne misli sigurno se javljaju, jer je Farioli prošle sezone u sličnoj situaciji kao trener Ajaxa izgubio već viđeni naslov i prepustio ga PSV-u…