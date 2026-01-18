VIDEO / Slatke brige za Dalića: Novi gol Matanovića u Bundesligi!

Podijeli :

Hrvatski napadač Igor Matanović upisao je peti gol sezone, četvrti u Bundesligi u ogledu 18. kola Bundeslige između Augsburga i Freiburga. Utakmica je još u tijeku, Augsburg je vodio 2:0, a onda su gosti iz Freiburga u samo dvije minute izjednačili preko Suzukija i hrvatskog napadača.

