VIDEO / Skandal u Africi zbog komičnog autogola – utakmica je bila namještena!?

Vratar libijske reprezentacije Murad Al-Wuheeshi osumnjičen je da je namjernom pogreškom utjecao na rezultat kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. Nogometni savez Libije pokrenuo je istragu protiv njega nakon utakmice sa Zelenortskim Otocima u afričkim kvalifikacijama. Utakmica je odigrana 8. listopada i završena je neriješeno, 3:3. Libija je vodila 3:1 kada je u 76. minuti Al Wuheeshi neshvatljivo reagirao i dozvolio da mu povratna lopta prođe kroz noge i završi u mreži.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.