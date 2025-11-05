VIDEO / Sjajni Portugalac zabio ‘škaricama’ u visokoj pobjedi Al-Nassra

Podijeli :

U četvrtom kolu azijske Lige prvaka 2 Al-Nassr je ugostio indijsku Gou. U sastavu Saudijaca po običaju u ovom natjecanju nije bilo Cristiana Ronalda, ali to nije spriječilo Al-Nassr da ostvare pobjedu. U 35. minuti je sjajnim slobodnjakom Abdulrahman Ghareeb doveo Saudijce u vodstvo, a isti igrač zabio je za 2:0 u 53. minuti. Treći pogodak na utakmici postigao je Mohammed Marran, a četvrti je ukrao 'šou'. Igrala se 84. minuta utakmice kada je Sadio Mane pronašao Portugalca Joaa Felixa koji je 'škaricama' pogodio za konačnih 4:0 Al-Nassra. Saudijci su na vrhu skupine D te su praktički osigurali prolaz u osminu finala drugog ranga azijske Lige prvaka.

