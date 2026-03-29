VIDEO / Sjajni Hrvat u komičnoj interakciji nakon ogromnog uspjeha: ‘Smijem li pričati o tome? Smiješ… Ne, ne smiješ’

Hrvatski div Tomislav Ivišić, bivši igrač Šibenke i Studentskog centra, s 13 poena dao je velik doprinos pobjedi nad Iowom, a nakon utakmice našao se u jednoj komičnoj situaciji.

VIDEO / Mate Miliša za SK o March Madnessu: On je možda i najbolji igrač koledž košarke!

Tomislav je susret završio ranije zbog osobnih pogrešaka, a kada je na konferenciji za medije upitan smatra li da mu je peti prekršaj opravdano dosuđen, rekao je:

“Mislim da nije bio faul“, a zatim upitao trenera: “Smijem li pričati o tome?“

“Smiješ, slobodno. Reci što god hoćeš“, odgovorio je trener, no ubrzo je shvatio na što se pitanje odnosi.

“Ne, ne smiješ“, glasio je konačan odgovor, nakon čega je 23-godišnji centar dao diplomatski komentar:

“Vrlo sam uzbuđen zbog pobjede i što je moja momčad odigrala dobro.“