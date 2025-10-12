VIDEO / Sjajne vijesti za Hrvatsku: Farski otoci poveli protiv Češke!

Podijeli :

U tijeku je utakmica hrvatske skupine između Farskih otoka i Češke, a domaćini su poveli u 67. minuti preko Sorensena. Sjajne su to vijesti za Hrvatsku koja od 20:45 igra protiv autsajdera Gibraltara i, s vrlo vjerojatnom pobjedom, će otići na 16 bodova. Ovim rezultatom, Češka bi ostala na 13, dok bi Farski otoci skočili na 12 bodova, a Vatreni bi praktički osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.

