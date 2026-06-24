VIDEO / Sjajna Marčinko izborila svoje prvo WTA četvrtfinale na travnatoj podlozi

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Petra Marčinko je nakon dramatične pobjede u ponedjeljak protiv Antonije Ružić u srijedu upisala i drugo slavlje na WTA 250 turniru u Eastbourneu. Australku Kimberly Birrell porazila je s 2-0 u setovima.

U prvom setu Marčinko je odigrala savršen set. Svoju protivnicu ostavila je tek na osam osvojenih poena te je s uvjerljivih 6:1 došla na korak od svog prvog WTA četvrtfinala na travnatoj podlozi.

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Mlada Hrvatica u drugom setu je do breaka mogla već u prvom gemu, ali tada nije iskoristila break loptu. Ipak, ono što je propustila u prvom gemu, nije u trećem te je stigla do važne prednosti. To oduzimanje servisa potvrdila je uz spašenu break loptu za 3:1. U tom trenutku Marčinko gubi osam od sljedećih devet poena i Birrell je drugi set vratila u egal na 3:3.

Ipak, tada se uspjela ponovno probuditi i stigla je do novog breaka za 4:3. Nije tada 20-godišnja Zagrepčanka stigla do potvrde breaka i Australka se ponovno vratila u meč, ali nakratko. Razlog za to je novi gubitak svog početnog udarca te je tako Marčinko stigla do servisa za meč. Njega je iskoristial uz dva izgubljena poena te je tako izborila četvrtfinale u Engleskoj.

Podsjećamo, Marčinko je u glavni ždrijeb Eastbournea ušla kao sretna gubitnica nakon poraza u drugom kolu kvalifikacija od Darije Snigur (6:4, 6:2). Mlada Zagrepčanka će u svom prvom WTA četvrtfinalu na travnatoj podlozi igrati protiv Amerikanke Caty McNally koja je prošlog tjedna s 2-0 u setovima u Nottinghamu bila bolja od Antonije Ružić.

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