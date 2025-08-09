VIDEO / Perišić majstorski zabio, a onda dvaput asistirao u golijadi PSV-a na otvaranju sezone!

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver

U tijeku je dvoboj prvog kola nizozemske Eredivisie između PSV-a i Sparte Rotterdam, a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (36) i u novoj sezoni nastavio je sa sjajnim igrama u dresu PSV-a.

Nakon što je prošle sezone zabio 16 pogodaka za prvaka Nizozemske u svim natjecanjima, sada je odmah u prvom kolu stigao do prvijenca u novoj sezoni.

PSV je poveo već u 3. minuti preko mladog Rubena van Bommela, a onda je Perišić u 40. minuti nebeskim skokom zakucao loptu glavom za povećanje vodstva.

U trećoj minuti sudačke nadoknade Sergino Dest zabio je treći pogodak za nizozemskog velikana i s tim rezultatom otišlo se na predah.

U nastavku susreta, Joey Veerman zabio je za 4:0, a asistenciju je upisao Perišić.

