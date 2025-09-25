VIDEO / Sisak ‘petardom’ slavio na gostovanju, Ukrajinac ukrao ‘šou’ nevjerojatnim pogotkom iza gola

Podijeli :

U drugom kolu Alpske hokejaške lige KHL Sisak gostovao kod talijanskog Unterlanda. Vitezovi su sve riješili u prvoj trećini kada su s dva gola napravili prednost. Na kraju su slavili s 5:1 te su tako nakon dva gola na omjeru 2-0.

Sisak je dobro otvorio susret te Unterlandu nisu dopuštali nikakve prilike, a napad Vitezova je stvarao svoje. Jednu kontru ipak nisu uspjeli pretvoriti u pogodak jer je Laurin Foppa na vrijeme zatvorio svoje noge i tako uspješno sačuvao five-hole (prostor između klizaljki).

No, nekoliko minuta kasnije, u sedmoj minuti prvog perioda nije imao rješenje. Patrik Dobrić dobio je upotrebljivo dodavanje od Renea Dominica Čanića. Ovaj put Foppa nije na vrijeme zatvorio svoje noge i Dobrić je zabio za vodstvo.

Sisak je do kraja trećine i povećao prednost. Ovaj put je strijelac bio Nikolas Malenica koji je zabio kroz gužvu na asistenciju Marijusa Dumčiusa. Bio je to i posljednji pogodak u prvoj trećini te je Sisak na prvi predah otišao s vodstvom od 2:0.

U drugoj trećini nije bilo pogodaka iako su Sisčani dva puta imali igrača više. Imali su Vitezovi igrača više i na početku posljednjeg perioda, a ovaj put su uspjeli doći do pogotka. S desne strane je Čanić iskoristio Foppino lošije postavljanje te je uposlio Dumčiusa koji nema problema s pospremanjem pločice u mrežu za velikih 3:0.

Ubrzo nakon uslijedio je i potez utakmice. Bohdan Panasenko našao se iza gola Foppa, ali to ga nije spriječilo da zabije pogodak. Udarcem koji se popularno zove Michigan zabio je za 4:0 i rješenje pitanja pobjednika na gostovanju.

Do kraja susreta pao je jedan pogodak, a zabio ga je Luka Bodiroga. Tako je Sisak slavio s velikih 5:0 na gostovanju. Sljedeća utakmica za Vitezove će ujedno biti i prvo domaćinstvo. U svojoj Ledenoj dvorani Zibel dočekat će austrijski EC Bregenzerwald.