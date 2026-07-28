VIDEO / Sin nekadašnjeg broja 1 sa samo 17 godina upisao prvu ATP pobjedu

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Mladi Cruz Hewitt, sin nekadašnjeg broja jedan Lleytona, na ATP 500 turniru u Washingtonu je kroz kvalifikacije izborio debi na ATP razini da bi u prvom kolu s 2-0 u setovima bio bolji od iskusnog Marcosa Girona.

Talentirani Australac je na nedavnom juniorskom Wimbledonu došao do finala gdje je izgubio od Jordana Leeja koji je također dobio pozivnicu za ATP turnir u Washingtonu.

Za razliku od Leeja koji je ispao u prvom kolu kvalifikacija, Hewitt je prošao oba kola i to uz predaje protivnika.

U prvom kolu mu je pri vodstvu 5:2 predao Dušan Lajović da bi u drugom ipak trebao duže boraviti na terenu. Prvi set od Zacharyja Svajde izgubio je sa 6:1 da bi u drugom zaostajao s 3:0 i to s dvostrukim breakom. Ipak, 17-godišnjak se uspio vratiti, odvesti set u tie-break gdje je bio bolji sa 7-3. U trećem setu rano je napravio break da bi mu zatim Svajda predao susret i lansirao ga u glavni ždrijeb ATP 500 turnira.

Mladi Hewitt je u prvom kolu igrao protiv Marcosa Girona protiv kojega je trebao odigrati cijeli susret. U prvom setu je Australac slavio sa 6:3 da bi u drugom setu bio bolji sa 6:4. Tako je postao najmlađi tenisač s pobjedom u glavnom ždrijebu još od Keija Nishikorija koji je 2007. godine bio mlađi od njega.

Podsjećamo, njegov otac Lleyton je 2001. godine osvojio US Open, a 2002. Wimbledon. Takvi rezultati doveli su ga do prvog mjesta na ATP ljestvici. Osim toga, Hewitta pamtimo i po porazu u prvom kolu Wimbledona kada je kao branitelj naslova izgubio od hrvatskog tenisača Ive Karlovića.