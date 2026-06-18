VIDEO / Šibenčanin koji godinama živi u Los Angelesu: ‘Gvardiol je zakazao’

Naš reporter Vedran Babić nakon utakmice Hrvatske i Engleske u Dallasu razgovarao je sa hrvatskim navijačima, a među njima je bio i jedan Šibenčanin koji već 30-ak godina živi u Los Angelesu. Otkrio je kako je vidio igru Vatrenih, tko je bio najlošiji, imao je kratak i zanimljiv osvrt na Luku Modrića, ali i otkrio vrati li se u rodni kraj nekada.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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