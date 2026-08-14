VIDEO / Shelton u sveameričkom finalu obranio Masters naslov u Kanadi

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U noći s četvrtka na petak odigralo se prvo sveameričko finale ATP Masters 1000 finale nakon 2003. godine. Za titulu u Montrealu borili su se branitelj naslova (prošle godine se turnir igrao u Torontu) Ben Shelton i Brandon Nakashima, a do druge titule na ovoj razini stigao je Shelton koji je slavio sa 6:3, 7:6(4).

Shelton je pokazao da mu gode uvjeti uvjeti u Kanadi, posebno ove godine jer je do titule došao bez izgubljenog seta.

Redom su padali Jenson Brooksby, Zizou Bergs, Joao Fonseca, Jakub Menšik, Learner Tien i sada Nakashima. Ovim naslovom je Shelton skočio četiri pozicije te je sada šesti igrač svijeta, a nešto veći skok ostvario je njegov sunarodnjak.

Nakashima je plasmanom u finale Montreala ostvario skok od devet pozicija te će na novoj ATP ljestvici biti 22. igrač svijeta što mu je i ranking karijere.

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