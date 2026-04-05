VIDEO / Shaqiri poput Modrića i Quaresme: Remek-djelo od gola u Švicarskoj!

U 32. kolu švicarske lige gledali smo pravu nogometnu poslasticu na St. Jakob Parku u Baselu. Naime, Basel i Young Boysi su remizirali 3:3, Basel je vodio dva puta, ali gosti iz Berna se nisu predavali te su došli do boda. Posebno je impresivan bio pogodak majstora Xherdana Shaqirija za 2:1 u 41. minuti kada je vanjskom probio vratara Kellera. Sjećate se golova Modrića i Quaresme protiv Škotske na Euru, odnosno Irana na SP-u? Nešto u tom stilu...