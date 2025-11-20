VIDEO / SGA vodio prvake do nove pobjede, Šariću opet ni minute

Podijeli :

Košarkaši Oklahoma City Thundera pobijedili su pred svojim navijačima Sacramento Kingse sa 113-99, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić ponovno nije dobio priliku zaigrati.

Prvake je do treće ovosezonske pobjede nad Kingsima ponovno predvodio aktualni dobitnik MVP nagrade Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša, osam skokova i tri asistencije, a Chet Holmgren je uz 21 poen imao sedam skokova i tri blokade.

Dennis Schroeder je s 21 košem, pet skokova i tri asistencije bio najbolji igrač Sacramenta koji je bio bez svog prvog centra Domantasa Sabonisa. DeMar DeRozan je postigao 17 poena.

Oklahoma City je s učinkom 15-1 najbolja momčad NBA lige, dok je Sacramento s 3-12 na predzadnjem, 14. mjestu ljestvice Zapadne konferencije. Vodeća momčad u Istočnoj konferenciji su Detroit Pistons s učinkom 13-2.