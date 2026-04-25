VIDEO / Sevilla u ogromnim problemima, konkurent je bacio u zonu ispadanja

U iznimno važnoj utakmici za donji dom ljestvice španjolske La Lige nogometaši Alavesa su pred svojim navijačima pobijedili Mallorcu s 2-1 u dvoboju 33. kola.

Ogled za Alaves nije dobro počeo jer su gosti poveli već u 18. minuti golom Virgilija. Izjednačenje je uslijedilo u 56. minuti kada je nakon kornera Martinez bio najviši u skoku i glavom pogodio za 1-1.

Uslijedili su žestoki napadi domaćina, a junak Alavesa Toni Martinez drugi je pogodak postigao u 69. minuti za 2-1 i preokret. Minimalnu prednost domaćin je uspio zadržati do kraja. Alaves je time napustio zonu ispadanja, a usporedno s tim je preskočio i subotnjeg suparnika Mallorcu. U opasnu zonu ispadanja sada je skliznula Sevilla.

Nedjeljni parovi 33. kola su Rayo Vallecano – Real Sociedad, Oviedo – Elche, Osasuna – Sevilla i Villarreal – Celta, dok će kolo u ponedjeljak zaključiti Espanyol – Levante.

