VIDEO / Sevilla dvojbenim penalom u 97. minuti došla do pobjede u 1. kolu La Lige

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U drugoj utakmici sezone u La Ligi Sevilla je na svom Ramon Sanchez Pizjuanu ugostila prošlosezonske finaliste Konferencijske lige Rayo Vallecano. U dramatičnoj utakmici na kraju je do pobjede od 2:1 došla Sevilla.

Na samom početku utakmice Rayo je poveo golom Alvara Garcije koji je iskoristio grešku debitanta Aroune Sangantea. Do kraja poluvremena je Vallecano i povećao prednost, no gol Isija Palazona poništen je zbog prekršaja u napadu.

To je Sevillu malo trgnulo pa su krajem poluvremena dobili kazneni udarac koji je ipak poništio nakon što je sudac utakmice pregledao VAR snimku. Ipak, početkom drugog dijela jedanaesterac nije poništen pa je u 52. minuti Jon Guridi pogodio za 1:1.

Obje ekipe imale su svoje prilike do kraja susreta, a do gola je, unatoč crvenom kartonu Kikea Salasa zbog ružnog starta, došla Sevilla. Iz kaznenog udarca u 97. minuti pogodio je Peque Fernandez za pobjedu Seville u prvom kolu La Lige.

U nedjelju nas čekaju nove dvije utakmice. U 17 sati igrat će Racing Santander i Villarreal dok će u 19 sati snage odmjeriti Espanyol i Levante.

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