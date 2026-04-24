VIDEO / Šesti tenisač svijeta spasio nemoguće u Madridu i šokirao Prižmića

Hrvatski tenisač Dino Prižmić igra odličan meč u Madridu protiv šestog tenisača svijeta, Bena Sheltona. U šestom gemu drugog seta Prižmić je imao tri break lopte, Shelton je sve spasio i osvojio gem. Posebno je zanimljiva bila ta treća break lopta gdje je Prižmić praktički imao sve na pladnju, a onda je Shelton izvukao fantastičan poluvolej, šokiralo je to i Prižmića...