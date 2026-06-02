VIDEO / Senzacija u Madridu: Hezonja promašio šut za pobjedu, Real na rubu ispadanja!

Veliko iznenađenje dogodilo se u prvoj četvrtfinalnoj utakmici doigravanja španjolske ACB lige. Tenerife je usred Madrida svladao Real rezultatom 98:97 i poveo 1-0 u seriji.
Osmoplasirana momčad osnovnog dijela prvenstva veći je dio susreta bila u zaostatku, no početkom posljednje četvrtine preuzela je vodstvo. Real je potom uzvratio i u završnici stigao do sedam poena prednosti (96:89), činilo se i pobjede, ali gosti su serijom 9:0 priredili potpuni preokret.
Junak Tenerifea bio je Jaime Fernandez, koji je četiri sekunde prije kraja pogodio tricu za vodstvo 98:96. Real je potom imao posljednji napad za pobjedu, odgovornost je preuzeo Mario Hezonja, ali hrvatski reprezentativac nije uspio pogoditi pa je moglo početi veliko slavlje gostiju.
Hezonja je susret završio s 12 poena, četiri skoka i tri asistencije. Tenerife je do senzacionalne pobjede stigao uz čak 16 pogođenih trica, a već 4. lipnja imat će priliku pred svojim navijačima izbaciti Real Madrid i izboriti plasman u polufinale španjolskog prvenstva.
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