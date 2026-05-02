VIDEO / Schalke se vratio u Bundesligu! Pogledajte veliko slavlje u Gelsenkirchenu

U 32. kolu “Rudari” su svladali Fortunu Düsseldorf s 1:0 pogotkom Kenana Karamana i tako pobjegli trećeplasiranom Hannoveru na nedostižnih 10 bodova prednosti, tri kola prije kraja.

Važnu ulogu u povratku Schalkea imali su i igrači s iskustvom iz HNL-a. Dejan Ljubičić stigao je ove zime iz Dinama te je u 13 nastupa zabio četiri gola i upisao tri asistencije. Nekadašnji hajdukovac Nikola Katić bio je stup obrane sve do ozljede u ožujku, koju je zadobio u doigravanju za plasman na Svjetsko prvenstvo, u susretu u kojem je Bosna i Hercegovina u Zenici izbacila Italiju.

Istaknuo se i Edin Džeko, koji je na polusezoni stigao iz Fiorentine te u devet nastupa zabio šest pogodaka uz tri asistencije. “Dijamant” se večeras vratio nakon ozljede ramena i zaigrao 20-ak minuta upravo zamijenivši Ljubičića. Ipak, prvo ime ove momčadi bio je Karaman s učinkom od 14 golova i pet asistencija.