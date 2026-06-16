VIDEO / Saznajte sve o najvećem NFL stadionu na kojem će Hrvatska otvoriti Svjetsko prvenstvo

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Naša novinarska ekipa stigla je u Arlington, okolicu Dallasa, gdje će Hrvatska igrati svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Veliko zdanje, za koje je izdvojeno 1,3 milijarde američkih dolara, predstavio nam je Vedran Babić, jedan od članova naše ekipe koja je otišla u Sjedinjene Američke Države. Na AT&T stadionu Hrvatska će protiv Engleske zaigrati u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.