VIDEO / Samo na SK: Mektić i bivši Dodigov partner u finalu Washingtona

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Sport Klub

Hrvatski tenisač Nikola Mektić izborio je finale ATP 500 turnira u Washingtonu s Amerikancem Austinom Krajicekom.

U tijesnom polufinalu Mektić i Krajicek slavili su protiv kombinacije Nys/Roger-Vasselin nakon dva “tie breaka” 7:6 (3), 7:6 (5) i ušli u drugo zajedničko finale, nakon što su ranije ove godine osvojili Delray Beach.

Krajicek je prethodno s Ivanom Dodigom 2023. osvojio Roland Garros i te godine bio svjetski broj 1, a u nedjelju će pokušati osvojiti svoj 16. naslov u karijeri. Mektić se nada 34.

Protivnici će im biti Urugvajac Behar i Indijac Chandrasekar ili Britanci Cash i Glasspool.

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