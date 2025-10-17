VIDEO / Šamanić zabio 13 poena u porazu od Partizana, Panathinakos slavio kod Efesa

Podijeli :

Luka Šamanić je u 79:91 domaćem porazu Baskonije ubacio 13 koševa (šut za dva 4-4, trica 1-2, slobodna bacanja 2-2) uz četiri skoka za samo 13:44 minuta provedenih na parketu.

Hamidou Diallo s 20 i Timothe Luwawu-Cabarot sa 19 pogodaka bili su najučinkovitiji kod domaćih, dok su Carlik Jones s 18 i Duane Washington sa 17 poena bili najzaslužniji za pobjedu Partizana.

Baskonia je i dalje jedini sastav u Euroligi koji nema pobjedu, sada je na omjeru 0-5, dok je Partizan na 3-2.

Od ostalih rezultata, valja izdvojiti pobjedu Panathinaikosa u gostima kod Anadolu Efesa 95:81. Prvo ime susreta bio je Cedi Osman s 29 poena i pet skokova.

