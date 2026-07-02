VIDEO / Šaljivac Đoković: Pogledajte kako je uplašio skupljačicu loptica i nasmijao publiku na Wimbledonu

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Novak Đoković priredio je pravi šou usred meča protiv Stefanosa Tsitsipasa. Nakon što je osvojio drugi set protiv Grka, uslijedila je stanka između setova. Tijekom pauze Đoković je pokušao skinuti traku s desnog ramena, no nije mu polazilo za rukom pa je zatražio pomoć djevojčice koja skuplja loptice. Ona je uzela škare kako bi prerezala traku, a čim je to učinila, Đoković se naglo trgnuo i napravio grimasu kao da ga je ozlijedila. Njegova reakcija na trenutak je preplašila djevojčicu, koja je instinktivno stavila ruku na srce. No ubrzo je shvatila da se srpski tenisač samo našalio, pa se zajedno s njime nasmijala simpatičnoj situaciji.