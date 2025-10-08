VIDEO / Salahove majstorije odvele Egipat do pobjede i plasmana na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U devetom kolu afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Egipat je gostovao u Maroku gdje svoje domaće utakmice igra reprezentacija Džibutija. Državi sa sjeveroistoka Afrike trebao je bod protiv 193. reprezentacije svijeta. Momčad čiji je kapetan Mohameda Salaha očekivano je otišla korak dalje te su pobjedom 3:0 osigurali plasman na svoje četvrto svjetsko prvenstvo u povijesti.

Egipat je u pretposljednje kolo skupine A ušao s 20 bodova što je bilo 5 više od prvih pratitelja Burkine Faso. Tako im je u susretu Džibutija bio dovoljan bod bez obzira što Burkina Faso napravi na gostovanju kod Sijere Leone.

Već u osmoj minuti više nije bilo bitno što se događa na ostalim utakmicama jer su Egipćani preko Ibrahima Adela poveli s 1:0. Napadaču Al-Jazire lopta je stigla s desne strane, a Adel je onda glavom efektno pogodio za vodstvo 1:0.

Samo šest minuta kasnije prednost je povećana, a strijelac je bio Mohamed Salah. Zvijezda Liverpoola dobila je upotrebljivu dubinsku loptu, a Egipćanin takve situacije ne propušta i pogađa za 2:0. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme. Dominirao je Egipat i u nastavku, a do novog pogotka su došli u 84. minuti kada je Salah sjajno uspio prebaciti vratara Omara Mahamouda.

Prvi put su zaigrali na najvećoj smotri 1934. da bi na sljedeći nastup čekali sve do 1990., a onda i do 2018. u Rusiji. Sada je ipak prošlo najmanje vremena, samo osam godina od posljednjeg nastupa te će sjevernoafrička reprezentacija igrati na prvenstvu u Sjevernoj Americi.

U drugoj utakmici Burkina Faso je došla do pobjede nad Sijera Leoneom pogotkom Mohameda Zougrane u 43. minuti. Tako su osigurali drugo mjesto koje može voditi u dodatne afričke kvalifikacije koje će na kraju poslati jednu reprezentaciju u interkonfederacijski playoff. U dodatne kvalifikacije idu četiri najbolje druge momčadi iz svih skupina.

