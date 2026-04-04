VIDEO / Lewandowski ramenom (!) prelomio derbi u Madridu, Barca sve bliža naslovu

Barcelona je u derbiju 30. kola La Lige pobijedila Atletico u Madridu 2:1 i napravio možda i ključan korak prema naslovu prvaka Španjolske, iskoristivši tako kiks Reala kojemu su pobjegli na sedam bodova. U 39. minuti Atletico je poveo golom Simeonea, no Barca je izjednačila samo tri minute kasnije nakon suradnje Olma i Rashforda, zabio je bivši igrač Manchester Uniteda. Krajem prvog dijela domaćin je ostao bez isključenog Gonzaleza, a početkom nastavka sudac Busquets je nakon VAR provjere poništio crveni karton igraču Barcelone Martinu i pretvorio ga u žuti. U 87. Robert Lewandowski je refleksno, ramenom (!) postigao pogodak vrijedan tri boda.