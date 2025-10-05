VIDEO / Russell slavio u Singapuru, McLaren stigao do konstruktorskog naslova

Podijeli :

George Russell slavio je na VN Singapura, a McLaren je stigao do konstrukturskog naslova.

Utrku u Singapuru je na drugom mjestu završio Max Verstappen, dok su McLarenovi Lando Norris i Oscar Piastri završili na trećem i četvrtom mjestu što je bilo dovoljno da momčadi osiguraju konstruktorski naslov.

USKORO OPŠIRNIJE

