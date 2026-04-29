VIDEO / Rusiju zamijenila Austrijom i sada piše povijest. Poznati dečko ju dojurio bodriti s drugog terena

Prije tjedan dana Anastasia Potapova eliminirana je u kvalifikacijama WTA 1000 turnira u Madridu, a danas je polufinalistica. Otkazivanjem Madison Keys, Ruskinja pod zastavom Austrije preuzela je njezino mjesto u drugom kolu glavnog turnira i nanizala tri pobjede (Zhang, Ostapenko, Ribakina) na putu do četvrtfinala. Ondje je u srijedu porazila nekoć najbolju tenisačicu svijeta Karolinu Pliškovu 6:1, 6:7 (4), 6:3 i tako postala prva "sretna gubitnica" u polufinalu WTA 1000 turnira pod ovim formatom. U završnici meča Potapovu je s tribina bodrio dečko, također tenisač Nizozemac Tallon Griekspoor koji je dojurio s jednog od vanjskih terena na kojem je igrao meč parova. Potapova će u polufinalu igrati protiv Marte Kostjuk ili Linde Noskove.

