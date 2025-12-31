VIDEO / Rookie Sixersa koji sedam godina nije imao struju hit je NBA lige. Pogledajte njegovu tricu za pobjedu

Podijeli :

Philadelphia 76ersi pobijedili su Memphis Grizzliese 139:136 u gostima i to tricom Valdeza Edgecombea na manje od dvije sekunde prije kraja produžetka. Utakmica je nakon 48 minuta završena 128:128. Edgecombe je dvadesetogodišnji Bahamac koji je bio treći pick na ovogodišnjem draftu i o njemu se sve glasnije priča kao o ponajboljem rookieju sezone. Poznata je i ona priča da je imao teško djetinjstvo u kojem sedam godina nije imao struju u obiteljskom domu. Sada je hit NBA lige. Protiv Memphisa je ubacio 25 koševa, a u sezoni je na prosjeku od oko 16 koševa, 5.5 skokova i četiri asistencije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.