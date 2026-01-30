VIDEO / Ronaldo ponovno zabio u pobjedi Al-Nassra: Sve je bliži nevjerojatnoj brojci od 1000 golova

Podijeli :

U 19. kolu saudijske Premier lige Al-Nassr Marcela Brozovića gostovao je kod Al Kholooda te su slavili s 3:0. Ključnu ulogu odigrao je Cristiano Ronaldo koji je zabio za vodstvo u 47. minuti. Portugalcu je to bio 961. gol karijere te se tako približio svojoj željenoj brojci od 1000. Rekao je kako se neće umiroviti sve dok taj cilj ne ispuni. Do kraja susreta za Al-Nassr je pogodio i Mohamed Simakan koji je izborio i crveni karton domaće momčadi, a zabio je i Kingsley Coman koji je realizirao kazneni udarac za konačnih 3:0 Al-Nassra koji je tako upisao važnu pobjedu jer su smanjili zaostatak za vodećim Al Hilalom na tri boda. Sezona je tek ušla u drugu polusezonu pa vremena za Ronaldov prvi trofej u Al-Nassru još ima. Nekadašnji hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović nije bio ni u kadru gostujuće momčadi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.